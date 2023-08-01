Hülya'nın öldüğü kazada gerekçeli karar: Sürücü kazayı önlemekte yetersiz kaldı

İZMİR'de görevli olduğu tramvay durağında tuvalet bulunmadığı için ihtiyacı nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'ya (38) otomobille çarpan ve 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Bahadır Sıgalı (35) hakkında gerekçeli karar açıklandı.

İZMİR'de görevli olduğu tramvay durağında tuvalet bulunmadığı için ihtiyacı nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'ya (38) otomobille çarpan ve 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Bahadır Sıgalı (35) hakkında gerekçeli karar açıklandı. İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi sürücünün, yaya geçidinin neredeyse son metresinde gerçekleşen kazayı önlemekte yetersiz kaldığını ve kusurlu hareketleri ile ölüm arasında nedensellik bağı bulunduğuna kanaat getirip, sanığın 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçunu işlediği sonucuna vardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ şirketinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı'ya, geçen yıl 20 Eylül saat 21.30 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Köprü tramvay durağından, tuvalet ihtiyacını karşılamak için yolun karşısına geçmek isterken Bahadır Sıgalı yönetimindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil çarptı. Tramvay istasyonu güvenlik görevlisi, evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Onaylı'nın cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.