Hülya Avşar yeni şarkısı "Sen Aşk Mısın" hakkında ilk defa konuştu - Haberler

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Hülya Avşar yeni şarkısı "Sen Aşk Mısın" hakkında ilk defa konuştu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Hülya Avşar yeni şarkısı "Sen Aşk Mısın" hakkında ilk defa konuştu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Hülya Avşar yeni şarkısı "Sen Aşk Mısın" hakkında ilk defa konuştu.

Ayvalık'ta Magazin Muhabiri Turhan Karakoç'un sorularını cevaplayan Hülya Avşar, yeni şarkısı hakkında bilgiler verdi. Hülya Avşar "Sen Aşk Mısın? Ben kaçtım İstanbul'dan sana yakalandım. Sezgin Gezgin, Sezgi Erciyes ve Filiz Eroğlu üç kişi yazdı" dedi. Muhabirin Hülya Avşar'a "Bir şeyler mi çağrışım yaptı" sorusu üzerine "Beni çok etkiledi. Herkesi etkileyeceğini düşünüyorum" dedi. Konserlerin bayram ile başladığını ifade eden Hülya Avşar Bodrum ve Kıbrıs'ta sahne almaya hazırlanıyor. Avşar ikinci bir şarkının da hazırlıklarına devam ettiğini ve klip hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti.

(Suat Salgın - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Magazin, Güncel, Haberler

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