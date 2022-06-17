Hulusi Akar: Yunanistan, Mesnetsiz Soru ve Yorumlarıyla Olumlu Giden Toplantıyı Amacından Uzaklaştırmaya Çalıştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından NATO Karargahı'nda bazı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Akar, NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu'nun ortak toplantısına ilişkin "Çok seçilmiş nazik, diplomatik bir dille kimseyi tahrik etmeden brifing verdik. Brifingimizin özü de şuydu: Türkiye ile Yunanistan arasında sorun var mı? Var. Nasıl çözülür? Konuşarak. Bununla ilgili istişari, ayrıştırma usulleri ve güven artırıcı önlemler görüşmeleri var. Konuşarak bu problemleri çözebiliriz dedik. Onlar ise mesnetsiz soru ve yorumları ile gayet olumlu giden toplantıyı amacından uzaklaştırmaya çalıştılar" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar 15-16 Haziran'da Brüksel'de yapılan düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan ardından bugün, NATO Karargahı'nda bazı gazetecilere açıklamalarda bulundu. MSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Akar'ın açıklamaları şöyle:

"Bu kısıtlamaların yalnızca ülkemizi değil, Avrupa Atlantik güvenliğini de zayıflatıyor. Adeta ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Bu iş müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. NATO'ya olan taahhütlerini 70 yıldır yerine getirdik, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte milli hak ve menfaatlerimizi de korumaya devam edeceğimizi çok açık ve net bir şekilde ortaya koyduk.

"İTTİFAK ÜYESİ BİR ÜLKEYE SALDIRAN TERÖRİSTLERİ GÖRMEZDEN GELEN BİR ANLAYIŞ DOSTLUK VE İTTİFAK RUHUYLA BAĞDAŞMAZ"

Türkiye olarak NATO'nun güvenliğinin merkezinde, değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan aktif ve yapıcı bir üyesiyiz. Biz NATO'nun genişlemesi konusunda hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlı ve önemli buluyoruz.

"BİRDEN FAZLA TERÖR ÖRGÜTÜ İLE AYNI ANDA MÜCADELE EDEN TEK NATO ÜYESİ ÜLKE, TÜRKİYE"

Birden fazla terör örgütü ile aynı anda mücadele eden tek NATO üyesi ülke, Türkiye. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle mücadele ederken tamam ülkemizi, vatandaşlarımızı koruyoruz. Aynı zamanda o teröristlerin herhangi bir şekilde Avrupa'ya seyahat etmesini önlüyoruz.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK VERMESİ, ORALARIN TERÖR YUVASINA DÖNÜŞMESİ NATO İÇİN DE BİR TEHDİT"

İttifak üyesi bir ülkeye saldıran, güvenlik güçlerini şehit eden, masum insanlarını katleden teröristleri görmezden gelen bir anlayış dostluk ve ittifak ruhu ile bağdaşmaz. İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine siyasi, finansal silah desteği vermesi, oraların terör yuvasına dönüşmesi NATO için de bir tehdit. Irak'ın, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin ülkemize yönelik saldırılar gerçekleştirdikten sonra kaçıp bir sığınak olarak bu ülkelerde kalması kabul edilebilir mi? Bu ittifak ruhuna uyar mı, böyle bir müttefiklik olur mu?

"TAHIL GEMİLERİNİN TAHLİYESİ İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDECEK"

Limanlarda 15 gemi var ve bunlar tahliyesi için bekliyor. Bu konuda diplomasi trafiği devam edecek. Şu anda yapmaya çalıştığımız şey Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye toplantısını yapmak suretiyle, bu işin süratle çözülmesini sağlamaktır. BM'nin planını tarafların büyük ölçüde mutabık olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bütün bunları yaparken, Montrö Sözleşmesi'nin aşındırılmaması."

"MESNETSİZ SORU VE YORUMLARI İLE GAYET OLUMLU GİDEN TOPLANTIYI AMACINDAN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR"

"Çok seçilmiş nazik, diplomatik bir dille kimseyi tahrik etmeden brifing verdik. Brifingimizin özü de şuydu: Türkiye ile Yunanistan arasında sorun var mı? Var. Nasıl çözülür? Konuşarak. Bununla ilgili istişari, ayrıştırma usulleri ve güven artırıcı önlemler görüşmeleri var. Konuşarak bu problemleri çözebiliriz dedik. Onlar ise mesnetsiz soru ve yorumları ile gayet olumlu giden toplantıyı amacından uzaklaştırmaya çalıştılar"

"SUHULETLE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇABALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

"Yunanistan'da belli siyasiler birtakım emelleri nedeniyle eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Bununla birlikte başlattıkları silahlanma çalışmaları var. Bunun Yunan halkına ekonomik yansıması da çok ağır oluyor. Ayrıca ittifaklar peşinde koşuyorlar. Tüm bunlara karşı suhuletle sorunların çözümü için çabalarımızı sürdürüyoruz.

"POZİTİF GÜNDEME ODAKLANILMASI HEM İKİLİ İLİŞKİLERE HEM BÖLGESEL İŞBİRLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Komşumuz, NATO müttefikimiz Yunanistan ile sorunlarımızı diplomatik yollarla çözebileceğimizi, beraber ve bir olursak zenginliklerden daha iyi faydalanabileceğimizi, bunun da ülkelerimizin refahına olumlu yansımalarının olabileceğini kabulle hareket etmemiz önemli. Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Pozitif gündeme odaklanılması ve gerilimin düşürülmesi hem ikili ilişkilere hem de bölgesel iş birliğine katkı sağlayacaktır. Yunanistan'daki bazı siyasilerin, akademisyenlerin, emekli askerlerin bizim dile getirdiğimiz argümanları kullanmasını da büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz."

ANKA / Güncel