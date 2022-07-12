Hulusi Akar: "Yarın İstanbul'da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları Askeri Heyetleri ve BM Heyeti Görüşmeler İcra Edecek" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hulusi Akar: "Yarın İstanbul'da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları Askeri Heyetleri ve BM Heyeti Görüşmeler İcra Edecek"

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Hulusi Akar: 'Yarın İstanbul'da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları Askeri Heyetleri ve BM Heyeti Görüşmeler İcra Edecek'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara sevki için yarın İstanbul’da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma bakanlıkları ile Birleşmiş Milletler heyetinin görüşmeler icra edeceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara sevki için yarın İstanbul'da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma bakanlıkları ile Birleşmiş Milletler heyetinin görüşmeler icra edeceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın sevki için İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında yapılacak tahıl koridoru görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gıda krizinin' çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini belirterek, çalışmalar dahilinde kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsattı.

Bakan Akar, bunun ardından kamuoyunda 'kırmızı hat' nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini kaydetti. Gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyeti ile görüştüğünü, daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığına geldiğini anımsatan Bakan Akar, 'Tüm bu görüşmelerin ardından yarın İstanbul'da Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" dedi.

ANKA / Güncel

İstanbul Ukrayna Türkiye Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title