Üye Girişi
Haberler

Hulusi Akar ve Memduh Büyükkılıç, İlçe Başkanlıklarını Ziyaret Etti

Hulusi Akar ve Memduh Büyükkılıç, İlçe Başkanlıklarını Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ve Kocasinan ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi ve OSB'de sanayicilerle istişarelerde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ve Kocasinan ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akar ve Büyükkılıç ilk olarak Melikgazi İlçe Teşkilatı delege seçimine katılarak oy kullandı.

Seçimin ardından Akar ve Büyükkılıç, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Akar ve Büyükkılıç, daha sonra AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Öte yandan, Akar ve Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iş insanları ve sanayicilerle buluşarak istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel

Memduh Büyükkılıç Yerel Haberler Milletvekili Hulusi Akar Kocasinan Melikgazi AK Parti Belediye Politika kayseri Ekonomi Güncel OSB

Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Elindekini görünce yaka paça gözaltına aldılar
RTÜK Başkanı Şahin'i kızdıran görüntü: Rezaletin bini bir para

RTÜK Başkanı'nı küplere bindiren görüntü: Rezaletin bini bir para
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Line TV CANLI izle! Velimeşe Bursaspor maçı hangi kanalda CANLI İZLE! Velimeşe Bursaspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Eyüpspormaçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? VAN TV CANLI izle! Vanspor Elazığspor maçı hangi kanalda? Vanspor Elazığspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Deha dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede? Deha konusu ne, ne anlatıyor? Deha dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler? Deha SON BÖLÜM izle! Deha 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Deha 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Deha CANLI İzle! Deha 1. Bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Deha hangi kanalda yayınlanıyor? Deha bugün var mı? MasterChef eleme adayları kim? 22 Eylül Pazar bugün kim potaya gitti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });