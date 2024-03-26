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Hulusi Akar: Türkiye Silah Üretiminde İlerliyor

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Ne kadar silah varsa bunların hepsini şu anda çok şükür yapıyoruz, kullanıyoruz, ihraç ediyoruz hatta ihracatta sıra, kuyruk var." dedi.

Hulisi Akar, Harran Üniversitesinde düzenlenen "Millet olma bilinci ve Türkiye'nin güvenlik politikaları" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin haklı ve kararlı terörle mücadelesinin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin 85 milyon olarak tek yürek olduğunu anlatan Akar, ülke toprakları üzerinde herkesin kardeşçe ve birinci sınıf vatandaş olarak ilelebet yaşayacağını dile getirdi.

Irak ve Suriye'de yapılan müdahalenin Türkiye'yi büyük belalardan kurtardığını ifade eden Akar, Türkiye'nin mazlum ve mağdur milletlerin hakkını da uluslararası arenada temsil edebilmek için elinden gelen gayreti gösterdiğini aktardı.

Türkiye'nin savunma sanayinde ciddi mesafeler aldığını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Şu anda bütün silahlarımızı tabanca, tüfek, otomatik tüfek, makineli tüfek, SİHA'lar İHA'lar, Kızılelmalar... Ne kadar silah varsa bunların hepsini şu anda çok şükür yapıyoruz, kullanıyoruz, ihraç ediyoruz hatta ihracatta sıra, kuyruk var. Allah'a çok şükür, bugünlere geldik. Savaş gemilerini tasarlıyoruz, imar ediyoruz, inşa ediyoruz ve ihraç ediyoruz. Silah helikopterlerini yapıyoruz. Arkadaşlar şapkadan tavşan çıkarmıyoruz, iş yapıyoruz. Bu sanayi meselesi, güçlükler meselesi, bize tank için söz verenler motor için söz verenler motoru vermediler. Uçak konuştuk, parasını verdik. F35 vesaire daha yeni onaylandı, dolayısıyla hal böyleydi. Biz dedik ki kötü komşu, insanı ev sahibi yapar. Yürüyün arkadaşlar, ne oldu? Özel sektör, üniversitelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, şirketlerimiz omuz omuza verdiler. Mühendisi, işçisi bugünlere geldik. Sadece bizim için değil Türkiye'nin güvenliği, bekası için değil, gerçekten mağdur, mahzun, mazlum, dostlarımız ve kardeşlerimiz var. Onların da haklı davalarında ölümüne onlara da destek olmaya devam etmek için çalışıyoruz."

Konuşmasının ardından Hulisi Akar'a, Harran Üniversitesi tarafından barışa ve sınır güvenliğine katkılarından dolayı fahri doktora unvanı verildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen ile Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu da konferansta birer selamlama konuşması yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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