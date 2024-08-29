Hulusi Akar, Kayserispor'u ziyaret etti
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, partililerle Bellona Kayserispor'a ziyarette bulundu. Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm'le birlikte Kayserispor'u ziyaret ederek, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde kulüp yöneticileri, teknik ekip ve futbolculara başarı diledi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, partililerle Bellona Kayserispor'a ziyarette bulundu.
Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm'le Kayserispor'u ziyaret ettiklerini belirtti.
Akar ve beraberinkiler, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde kulüp yöneticileri, teknik ekip ve futbolculara başarı diledi.