Hulusi Akar Kayseri'de Bir Dizi Ziyarette Bulundu

Güncelleme:
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'de Dragon Festivali'ne katıldı, çiftçilerin taleplerini dinledi ve çeşitli yerlerde incelemelerde bulundu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'de bir dizi ziyarette bulundu.

Akar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ilk olarak İncesu Marina'da düzenlenen Dragon Festivali'ne katıldı.

Daha sonra Salur Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Akar, çiftçilerin taleplerini dinledi.

Akar, Kayseri Havalimanı'ndaki yeniden düzenlenen AFAD Lojistik Deposu ve yapımı süren KYK öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kentte faaliyet gösteren Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneğini de ziyaret eden Akar, son olarak Eğitime Destek Platformu'nun çalışma toplantısına katıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
