Hulusi Akar'dan Yunanistan'a: 'Uzattığımız Barış Elini Tutun ve Çalışmalarımızı Uluslararası Hukuka Uygun Devam Ettirelim'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılan Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni'nde, "1919-1922'de Yunanistan bazı ülkelerin teşvikiyle ve desteğiyle bir işgal girişiminde bulundu. Bunun sonunda da hüsrana uğradılar. Bu ısrarınızdan vazgeçin. Sözde silahlanma çalışmalarıyla bir yere varamazsınız. Uzattığımız barış elini tutun ve buradaki çalışmalarımızı iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuka uygun devam ettirelim" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Eskişehir'de 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Akar, şöyle konuştu:

"F-16'LARIN MODERNİZASYONU ÇALIŞMALARIMIZLA İLGİLİ ABD NEZDİNDEKİ GİRİŞİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

"Milli muharip uçağımız yapılıncaya kadar, F-16'lar ile alakalı modernizasyon çalışmamızla ilgili ABD nezdindeki girişimimiz devam etti, devam ediyor. Bunları yakından takip ediyoruz, sonuçlanması için de azami gayret gösteriyoruz.

NATO'nun çalışması 2 Temmuz'da başladı. 2 Temmuz'dan itibaren bütün NATO kanalları ile her tarafa bildirildi, herkes bunu gördü, duydu, öğrendi. Öğrenmemiş olmak mümkün değil. Hal böyleyken NATO görevini yapan bizim F-16'larımıza önleme yaptılar. Yunanistan dedi ki 'Biz bunların Türk uçağı olduğunu bilmiyorduk'. Bu yetmezmiş gibi, bir gün sonra S-300 kilidi attılar.

"YUNANİSTAN'IN BU ŞIMARIKLIĞINA HER ZAMAN CEVAP VERDİK, VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bunlarla alakalı da ilgili bütün yetkililer her türlü ilgiyi göstermek suretiyle, NATO nezdinde, ülkeler nezdinde Yunanistan'ın yalancılığını ve inkarcılığını sonuna kadar takip edeceğiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam edeceğiz. Biz Yunanistan'ın bu şımarıklığına her zaman her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz. Hiçbir şekilde haklarımızda, menfaatlerimizde geri adım atmamız asla söz konusu değil.

Yunanistan'ın uluslararası hukuku, iyi komşuluk ilişkilerini, dostluğu hiçe sayarak gerçekleştirdiği eylemler ve söylemleri yakından takip edilmekte, bununla ilgili de NATO'nun ve üçüncü ülkelerin de Yunanistan'ın yaptıklarını görmesi lazım. Yunanistan konusunda tüm müttefiklerimizi ikaz ettik. Hatırlatıyoruz. Objektif olmalarını bekliyoruz. Buradaki eylemlerin, söylemlerin dostlukla, müttefiklikle alakası olmadığını bilmelerini istiyoruz. Türkiye olarak NATO'ya ve müttefiklerimize yük değil onların yükünü alan ülke olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"YUNANİSTAN TÜRKİYE'Yİ TEHDİT OLARAK GÖRMEKTEN VAZGEÇMELİ"

Biz diyoruz ki Yunanistan, Türkiye'yi tehdit olarak görmekten vazgeçmeli. Türkiye bir tehdit değil. Türkiye son derece etkin, güvenilir bir güç, bir müttefiktir dostları için ve İttifak için.

1919-1922'de Yunanistan bazı ülkelerin teşvikiyle ve desteğiyle. Bunun sonunda da hüsrana uğradılar. Bu ısrarınızdan vazgeçin. Sözde silahlanma çalışmalarıyla bir yere varamazsınız. Uzattığımız barış elini tutun ve buradaki çalışmalarımızı iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuka uygun devam ettirelim. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını çiğnetmeyeceğimizi, Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar koruyacağımızı her seferinde söyledik, söylemeye devam ediyoruz."