Hulusi Akar: "19 Kasım'da Süresi Dolacak Tahıl Girişiminin Uzatılması Konusunda Gayretlerimizi Yoğunlaştıracağız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı. Böylece limanlardan ayrılan gemi sayısı 426, taşınan tahıl miktarı 9,7 milyon tonu geçti. Şimdi 19 Kasım’da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştıracağız” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı. Böylece limanlardan ayrılan gemi sayısı 426, taşınan tahıl miktarı 9,7 milyon tonu geçti. Şimdi 19 Kasım'da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştıracağız" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na gitti. Akar burada Pençe-Kilit Operasyonu'na katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptı. Bakanlık, toplantıya ilişkin video paylaştı. Akar, toplantıda şöyle konuştu:

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

"Terörü kaynağında kurutmak esas. Artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir anlayışla teröristle mücadelemizi devam ettiriyoruz. Sizin yaptıklarınızla, çalışmalarınızla, Mehmetçiğin alın teriyle 40 yıldan beri bu milletin başına musallat olan bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Bu iş inşallah bitecek. En son terörist etkisiz hale gelmeden durmak yok. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecek.

Bunları yaparken sivil, masum insanlara zarar gelmemesi için, tarihi, kültürel, dini yapılara zarar gelmemesi için, çevreye zarar gelmemesi için hep birlikte hem planlama safhasında hem de icra safhasında azami dikkat gösterdik, gösteriyoruz.

Biz masum insanlarla savaşmayız, biz masum insanlara zarar vermeyiz. Hedefimiz kendi düşmanımızdır. Karşımızda kim var, şu an bizim karşımızda teröristler var. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bunun çok iyi anlaşılması lazım. Bugüne kadar, girilemez denilen yerlere girdiniz, çıkılamaz denen yerlerde çıktınız.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sakın ola ne yavaşlama ne değişiklik ne vazgeçme var. Böyle bir şey yok. En sonuncusu etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz ve bunu tamamlayacağız.

"TÜRKİYE'NİN SORUMLULUKLARI ARTTI"

Türkiye uluslararası alanda özne haline geldi. Türkiye'nin sorumlulukları arttı. Çeşitli konularda, çeşitli yerlerde Türkiye'nin söz sahibi olduğunu görüyoruz. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Zelenski ile yaptığı görüşmeler sonunda bize verilen görevler var. Bu görevler çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla geldiğimiz noktada, tahıl koridoru açıldı. Bunu Cumhurbaşkanımız yaptı, Türkiye yaptı.

Geçtiğimiz hafta, ayın 29'unda saldırı oldu Rus gemilerine ve Ruslar bu anlaşmayı askıya aldılar. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı, bizlerin girişimlerle muhataplarımızla yaptığımız görüşme sonunda tekrar bu çalışmalar başladı. Bunlar Türkiye'nin kıymeti, Türkiye'nin rolü. Türkiye'nin hem dünyada hem bölgemizdeki etkinliğinin açık göstergesi. Bugüne kadar bu sayede 10 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi. Bununla alakalı çalışmalarımız var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün 12'den itibaren her şey normalleşti. Rus Savunma Bakanı bizi arayarak her şeyin normalleştiğini bize söyledi. Biz de bu bilgileri sayın Cumhurbaşkanımıza aktardık."

"TAHIL İNİSİYATİFİNİN YENİDEN BAŞLAMASIYLA 6 GEMİ UKRAYNA LİMANLARINDAN AYRILDI"

Ayrıca Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Akar, şunları da kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız muhatapları ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Biz de Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Sayın Kubrakov ile yakın temas içinde olduk. Görüşmelerimizde tahıl girişiminin tüm taraflar için yararlı olduğunu, bunun bozulmasının tüm taraflar için sıkıntı oluşturacağını belirttik. Yapılan çalışmaların, yoğun temasların olumlu sonuçlarını aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız tahıl koridorunun yeniden açıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı. Böylece limanlardan ayrılan gemi sayısı 426, taşınan tahıl miktarı 9,7 milyon tonu geçti.

"TAHIL GİRİŞİMİNİN UZATILMASI KONUSUNDA GAYRETLERİMİZİ YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ"

Şimdi 19 Kasım'da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştıracağız. Tahıl inisiyatifi sadece tahıl sevkiyatına değil tarafların görüşmeler yoluyla bazı sorunları çözebileceğine de güzel bir örnek teşkil etmekte. Bu modelin kullanılmasıyla önümüzdeki günlerde ateşkesin ve barışa giden yolun açılması ve barışçıl yol ve yöntemlerle Karadeniz üzerinden komşumuz olan iki ülke arasındaki bu çatışmanın sona ermesi bizim en samimi dileğimiz."