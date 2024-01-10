İstanbul'dan Bitlis'e sevk edilen hükümlülerin bulunduğu ring aracı trafik kazasında şarampole devrildi
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul'dan Bitlis'e sevk edilen hükümlülerin bulunduğu ring aracı şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.
İstanbul'dan Bitlis'e sevk edilen hükümlülerin bulunduğu ring aracı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu bölgeye ekipler sevk edildi
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel