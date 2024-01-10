Üye Girişi
Haberler

İstanbul'dan Bitlis'e sevk edilen hükümlülerin bulunduğu ring aracı trafik kazasında şarampole devrildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul'dan Bitlis'e sevk edilen hükümlülerin bulunduğu ring aracı şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.

İstanbul'dan Bitlis'e sevk edilen hükümlülerin bulunduğu ring aracı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu bölgeye ekipler sevk edildi

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır İstanbul Bitlis Trafik Kazaları Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title