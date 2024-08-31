Hükümlüler Tarafından Boyanan Okullar Yeni Eğitim Öğretim Yılına Hazır

KÜÇÜKÇEKMECE Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Eğitime ve Gönüllülere Renk Kat' projesi kapsamında 2 ilçede 13 okul hükümlüler tarafından boyanıyor. Hükümlüler bugüne kadar 2 bine yakın okul sırasını zımparalayıp cilalayarak yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi. Hükümlü Hakan Yetkin, "Çocuklara faydalı olmaya çalışıyoruz. Allah izin verirse çocuklar okula başlamadan bu işleri bitireceğiz çocuklarımız tertemiz sıralara kavuşmuş olacak" dedi.

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi, cezalarının son günlerini kamuya faydalı geçirmeleri istenen hükümlüler için proje geliştirdi. Kurumda görevli Mehmet Özdemirci'nin hazırladığı 'Eğitime ve Gönüllülere Renk Kat' projesi kapsamında, badana ve boyacılık kursunu başarıyla tamamlayan hükümlüler, boya ve temizliğin yanı sıra, sınıflardaki sıraların cilalanıp zımparalanması ve yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi için çalışıyor.

2 BİN OKUL SIRASI ELDEN GEÇİRİLDİ

Kurum Müdür vekili Yaşar Tok'un öncülüğünde Avcılar ve Küçükçekmece'deki Kanarya ilkokulu, Kanarya Anaokulu, Sultan Reşat Anaokulu, Güneş Ortaokulu, Lale Anaokulu, Yeşilyuva İlkokulu, M.K.E Anaokulu ile Avcılar'daki Mehmetçik İlkokulu'nun da aralarında bulunduğu 13 okulda çalışma yapıldı. Yükümlüler toplam 2 bin okul sırasındaki yazı ve resimleri zımparayla temizleyip cilalayarak yeni ders yılına hazır hale getirdi. Okul bahçelerini atölyeye çevirerek çalışmalarına devam eden hükümlülerin meslek sahibi olmaları ve sosyal hayata uyumu amaçlanıyor.

'DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE FAYDALI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Proje kapsamında Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'nde okuıl sıraları zımparalanıp cilalandı. Mobilya, cila, dekorasyon, lake ustası olduğunu söyleyen Bülent Ural, "Cezamın kalan kısmını denetimli serbestlik uygulanmak üzere kamuya yararlı işte çalışarak infaz ediyoruz. Bu benim mesleğim ben mobilya dekorasyon cila ve lake ustasıyım. Cezamı infaz ettikten sonra cezamın geri kalan kısmını denetimli serbestlik uygulanmak üzere müdürümüz tarafından planlaması yapıldı. Müdürümüzün organizasyonuyla birlikte diğer arkadaşlarımızla okullarda hizmet vermeye, okulların boya-badanalarını yaparken sıralarının temizlik, cila işlerini yapıyoruz. Mesleğimi uzun zamandır yapmıyordum. Şimdi tekrardan mesleğime kavuştum ve diğer arkadaşları eğitmeye çalışıyorum, çoğunu da eğittik. Bizim cezamız bittiği zaman onlar da diğer yeni gelen arkadaşları eğitecekler. Devletimiz hem milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz' dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ TERTEMİZ SIRALARA KAVUŞMUŞ OLACAK'

Sıraları zımparayla temizleyen hükümlülerden Sait Kayman, "Daha önce hiçbir iş yapmadım ama burada bir meslek edinme fırsatını yakalamaya çalışıyoruz. Bütün büyüklerimden Allah razı olsun diyorum' diye konuştu. Bir diğer yükümlü Ömer Kalkan da, 'Bu işi gönüllü olarak 2 aydır yapıyorum. Bu geldiğimiz üçüncü okul, çocukların hepsi bizim evladımız. İşlerimizi daha gönülden yapıyoruz onlar için" diye konuştu. Hakan Yetkin ise, "Çocuklara faydalı olmaya çalışıyoruz. Allah izin verirse çocuklar okula başlamadan bu işleri bitireceğiz, çocuklarımız tertemiz sıralara kavuşmuş olacak' dedi.

Avcılar Mehmet İlkokulu'ndaki çalışmalarına devam hükümlüler ise sınıfları boyadı. Hükümlü, Tuncay Alver ise, "Topluma faydalı olmamızı sağlıyor. Usta arkadaşlar acemi arkadaşlara bu işi öğretiyor" dedi.