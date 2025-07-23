Hükümlüler Doğada Nefes ve Gevşeme Egzersizi Yaptı

Hükümlüler Doğada Nefes ve Gevşeme Egzersizi Yaptı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen etkinlikte, denetim altındaki hükümlü ve yükümlüler doğada nefes ve gevşeme egzersizleri yaparak ruhsal iyileşmelerine katkı sağladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hükümlüler, "doğada nefes ve gevşeme egzersizi" gerçekleştirdi.

İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kırılgan süreçler yaşayan denetim altındaki hükümlü ve yükümlülerin, geçmişlerinde aldıkları yaraları sarabilmek, bunalımları, endişeleri, kaygıları azaltabilmek ve ruhsal iyileşmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hükümlü ve yükümlüler, gönüllü ve kurum psikologları ile müzisyenlerin de katıldığı programda Geriş Tepesi'nde kaygı yönetimi, nefes ve gevşeme egzersizleri faaliyeti gerçekleştirdi.

Çalışmayla yükümlülerin içsel dengeyi keşfetmeleri ve ruhsal anlamda güçlenmeleri amacıyla doğadan faydalanarak fiziksel ve zihinsel anlamda rahatlamaları sağlandı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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