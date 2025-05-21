Hükümlü ve Tutuklular İçin İlaç Temini Protokolü İmzalandı

Hükümlü ve Tutuklular İçin İlaç Temini Protokolü İmzalandı
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacılar Birliği arasında, hükümlü ve tutukluların ilaç ve tıbbi malzeme teminine ilişkin protokol imzalandı.

(ANKARA) -Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacılar Birliği arasında hükümlü ve tutukluların ilaç ve tıbbi malzeme teminine ilişkin protokol imzalandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada hükümlü ve tutukluların ilaç ve tıbbi malzeme teminine ilişkin Türk Eczacıları Birliği ile protokol imzalandığı belirtildi. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Müdürlüğümüz ile Türk Eczacıları Birliği arasında, hükümlü ve tutukluların ilaç ve tıbbi malzeme teminine ilişkin protokol imzalandı. Protokol, Genel Müdürümüz Yavuz Enis Yıldırım ile Türk Eczacıları Birliği Başkanı Sn. Arman Üney tarafından imza altına alındı."

Kaynak: ANKA / Güncel
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