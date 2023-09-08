Hükümlü, mektuplarının UYAP'a kaydedilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Kocaeli'de hükümlü Muhammer Kukul, cezaevinden gönderdiği ve kendisine gelen mektupların UYAP sistemine kaydedildiğini fark ederek konuyu mahkemeye taşıdı. Yerel mahkeme, mektupların kaydedilmesinde ihlal olmadığı kararı verdi. Ancak Anayasa Mahkemesi, özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine hükmederek dosyanın yeniden yargılama için Kocaeli 1. İnfaz Hakimliği'ne gönderilmesine karar verdi.

KOCAELİ'de, hükümlü Muhammer Kukul, cezaevinden gönderdiği ve kendisine gelen mektupların içeriklerinin UYAP sistemine kaydolduğunu fark edip, konuyu mahkemeye taşıdı. Yerel mahkeme, mektupların UYAP'a kaydolmasında herhangi bir ihlal olmadığı yönünde karar verdi. Kukul, bu kez Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. AYM, özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine hükmedip, dosyanın yeniden yargılama için Kocaeli 1'inci İnfaz Hakimliği'ne gönderilmesine karar verdi.

Kocaeli'de, bir suçtan hüküm giyen Muammer Kukul, cezaevinden gönderdiği ve kendisine gelen mektupların Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) kaydedildiğini fark etti. Kukul, duruma itiraz ederek Kocaeli 1'inci İnfaz Hakimliğine başvurdu. Ancak mahkeme, mektupların kaydedilmesini hak ihlali saymadı. Kukul, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğini iddia ederek, konuyu 2020 yılında AYM'ye taşıdı.

AYM, İHLAL KARARI VERDİ

AYM üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede, "Mahpusun mahrem bilgileri ile kişisel verilerinin kayıt, muhafaza ve kullanımını içeren tedbirlerin kapsamını, uygulanmasını, idarenin takdir yetkisinin sınırlarını düzenleyen ve keyfiliğe karşı güvenceler içeren kuralların mevcut olmadığı gerekçesiyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi. AYM kararında ayrıca, daha önce benzer başvuru yapan Ümit Karaduman'a yönelik verilen emsal karar da örnek gösterilip, uygulanacak anayasal ilkelerin belirlendiği hatırlatıldı.

TAZMİNAT TALEBİNİ REDDETTİ

Hak ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması gerektiğini belirten AYM üyeleri, "Bu kapsamda kararın gönderildiği yargı mercilerince yapılması gereken iş, yeniden yargılama işlemlerini başlatmak ve Anayasa Mahkemesi'ni ihlal sonucuna ulaştıran nedenleri gideren, ihlal kararında belirtilen ilkelere uygun yeni bir karar vermektir" notunu düştü. AYM başvurucunun tazminat talebini, yeniden yargılama yapılmasının yeterli bir giderim sağlayacağı gerekçesiyle reddetti. Başvurucunun adli yardım talebini ise kabul eden AYM, kararın bir örneğini, özel hayata saygı hakkının ve haberleşme hürriyetinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmak üzere Kocaeli 1'inci İnfaz Hakimliğine gönderilmesine karar verdi.