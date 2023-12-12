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Hükümlü Firar Etti, İtfaiye Kurtardı

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Konya'da hükümlü olan Hasan Uzundere, evine gelen polislerden kaçmak için tuvaletin penceresinden havalandırma boşluğuna atladı. Sıkışan Uzundere, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve gözaltına alındı.

KONYA'da 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden Hasan Uzundere, evine gelen polislerden kaçmak için tuvaletin penceresinden havalandırma boşluğuna atladı. Burada sıkışan Uzundere, itfaiye ekiplerinin duvarı balyozla delmesiyle kurtarılıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Karatay ilçesi Kuzgunkavak Mahallesi Kartopu sokakta 4 katlı binada meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden ve aynı zamanda hakkında benzer suçlardan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Uzundere'nin evinde olduğunu saptadı. Polis, Uzundere'yi gözaltına almak için evine gitti. 4'üncü katta oturan Uzundere de evine gelen polisleri görünce kaçmak için tuvaletin penceresinden havalandırma boşluğuna atladı. Uzundere'nin atladığı katta sıkışması üzerine kurtarılması için itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin evin tuvaletinin duvarını balyozla delmesiyle kurtarılan Uzundere gözaltına alındı.

'BEN BABA OLMAK İSTEMİYORUM'

Gözaltına alınan Hasan Uzundere, evden çıkarılırken "Ben baba olmak istemiyorum" diye bağırdı. Evin önünde toplanan yakınları ise ekip aracına alınan Uzundere'nin, kendilerine gösterilmemesi üzerine polise zorluk çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Konya İtfaiye Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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