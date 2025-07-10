Hükümlü Bağımlılara Modern Rehabilitasyon Merkezleri Kuruluyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bağımlılık geçmişi bulunan ve tedaviye ihtiyaç duyan hükümlü hastalar için, alanında uzman sağlık personelinin görev alacağı, modern fiziki koşullara sahip özel merkezler oluşturulacağını bildirdi.

Adalet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki "Hükümlü ve Tutuklu Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi Hakkında Protokol"ün imza töreni, Ankara Hakimevi'nde düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, hükümlü ve tutukluların bağımlılıkla mücadelesine yönelik çalışmaların anlatıldığı tanıtım filmi gösterildi.

Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, suçluların topluma kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Alkol ve madde bağımlılığının yalnızca sağlık sorunu değil, insanı toplumdan ve öz benliğinden koparan bir esaret olduğunu belirten Tunç, kurtarılan her hayatın önemine işaret etti.

"Bağımlılıktan kurtuluş tedaviyle mümkün"

Tunç, bağımlılıktan kurtuluşun, tedavi ve rehabilitasyonla mümkün olabileceğini belirterek, bugün imzalanacak protokolün de bu anlayışın tezahürü olduğunu söyledi.

Protokolle Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bir bölümünün Bağımlı Tipi Yataklı Rehabilitasyon Merkezi Ceza İnfaz Kurumu olarak yeniden yapılandırılmasının mümkün olacağını kaydeden Tunç, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yer alan Tutuklu Hükümlü Adli Psikiyatri Hastanesinin bir bölümünün de ayrı bir Hükümlü Alkol ve Madde Bağımlıları Yataklı Arındırma Merkezine dönüştürüleceğini bildirdi.

Tunç, "Bugün protokolünü imzalayacağımız proje sayesinde, bağımlılık geçmişi ve tedavi ihtiyacı olan hükümlü hastalara hizmet verilecek, alanında uzman sağlık personelinin görev alacağı modern fiziki koşullara sahip özel merkezler oluşturulacak." dedi.

Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Adana Rehberlik ve Rehabilitasyon Kapalı İnfaz Kurumu 15 Kasım 2024'te hizmete açıldı ve şu anda 150 hükümlü orada barındırılıyor. Adana Açık Ceza İnfaz Kurumunda da ikinci uygulamayı başlatıyoruz, orada kısa bir süre sonra hükümlü alımına başlanacak. Yine Bolu'da da bir projemiz var. Etüt proje aşamasında, onu da Dörtdivan bölgesinde hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz."

32 bin 827 bireysel görüşme

Bağımlılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Tunç, "2025 yılının ilk çeyreğinde yalnızca bu alandaki çalışmalarda 32 bin 827 bireysel görüşme gerçekleştirildi, 189 grup çalışmasıyla 2 bin 98 kişiye ulaşıldı, 29 bin 994 kişi seminer ve konferans gibi etkinliklere katıldı. Ayrıca 576 hükümlü ve tutuklunun aile yakınına ulaşılarak süreçte aile desteği de sağlandı." bilgisini paylaştı.

Tunç, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu başta olmak üzere protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören, imza seremonisi, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.