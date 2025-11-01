Hükümlü Apartman Bacasında Sıkıştı, İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bilecik'te, polisten kaçarken saklanmak istediği apartman bacasında sıkışan hükümlü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince çıkarılıp polise teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası olan Ç.O'nun kent merkezindeki İstiklal Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Bölgeye gelen polisleri gören Ç.O, Belediye Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkıp, buradaki bacaya saklanmak isterken sıkıştı.

Polislerin ihbarıyla bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Ç.O'yu sıkıştığı yerden çıkarıp polislere teslim etti.

Hükümlü, sağlık kontrolü için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.