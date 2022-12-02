Hükümet Raporu: Avustralya, Emisyon Hedefini Karşılama Yolunda Değil

KANBERRA, 2 Aralık (Xinhua) -- Bir hükümet raporu, Avustralya'nın 2030 emisyon azaltma hedefini tutturma yolunda olmadığını ortaya koydu.

İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Perşembe gecesi parlamentoya yaptığı ilk yıllık iklim değişikliği beyanında, Avustralya'nın 2030'daki sera gazı emisyonlarının şu anda 2005'e göre yüzde 40 daha düşük olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Bu, önceki federal hükümetin iklim politikaları kapsamında öngörülen yüzde 30'luk azalmaya göre önemli bir gelişmeye işaret ediyor, ancak yine de Avustralya'nın Paris Anlaşması kapsamındaki taahhüdünün altında kalıyor.

Haziran ayında, genel seçimlerde iktidara gelmesinden bir aydan daha kısa bir süre sonra Başbakan Anthony Albanese, 2030 yılına kadar emisyonları 2005 seviyelerine göre en az yüzde 43 oranında azaltmayı resmen taahhüt etmişti. Başbakan'ın bu taahhütü eski hükümetin yüzde 28'lik hedefinin üzerinde olmuştu.

Perşembe gecesi Bowen, İklim Değişikliği Otoritesi'nden (CCA) yeni hedefe ulaşmanın önemli eylem gerektireceğini tespit eden bir rapor sundu.

Bowen, "2009'dan bu yana Avustralya, ekonomisini yılda ortalama 12 milyon ton karbondan arındırdı" dedi.

2030'a kadar yüzde 43 ve 2050'ye kadar net sıfıra ulaşmak için, bu karbonsuzlaştırma hızının yılda en az 17 milyon ton karbon olması gerektiğine işaret eden Bowen sözlerini, "Son 18 yılda elde edilen emisyon azaltımının aynısını önümüzdeki 8 yılda da elde etmemiz gerekecek" diyerek sürdürdü.

Eylül ayında parlamentodaki bir oylamayla 2030 ve 2050 hedefleri kanun haline getirildi. Hükümet yapılması şart olmayan bu hamlenin işletmeler ve sanayi için belirlilik sağlayacağını bildirdi.

CCA raporu, hükümetin 2030 yılına kadar elektrik şebekesinin yüzde 82'sine yenilenebilir kaynaklardan enerji verilmesi vaadinin tedarik zinciri kesintileri, iş gücü yetersizlikleri ve büyük projeler için uzun onay süreleri nedeniyle risk altında olduğunu tespit etti.