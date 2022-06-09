Hükümet krizi yaşanan Irak'ta seçimin galibi Sadr muhalefet saflarına geçeceklerini açıkladı - Haberler

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Hükümet krizi yaşanan Irak'ta seçimin galibi Sadr muhalefet saflarına geçeceklerini açıkladı

AA - Haydar Karaalp - Güncel
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Hükümet krizi yaşanan Irak'ta seçimin galibi Sadr muhalefet saflarına geçeceklerini açıkladı

Irak'ta genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümetin kurulmasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Mecliste muhalefet safında yer alacaklarını söyleyerek, vekillerinden istifa dilekçelerini hazırlamalarını istedi.

Irak'ta genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümetin kurulmasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Mecliste muhalefet safında yer alacaklarını söyleyerek, vekillerinden istifa dilekçelerini hazırlamalarını istedi.

Sadr, yaptığı televizyon konuşmasında İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş olan Koordinasyon Çerçevesi ile asla ortak hükümet kurmayacağını açıkladı.

Şii lider, "Sadr Grubu (75) olarak Mecliste muhalefette yer alacağız. Vekiller, Meclisten istifa ettiklerine dair dilekçelerini yazıp hazırlasın. Onlara her an istifanızı sunun diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Sadr, ülkedeki reformların ancak ulusal çoğunluk hükümeti eliyle yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Mukteda Sadr, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Meclisteki Sünni çatı kuruluş Egemenlik Koalisyonu ile hükümeti oluşturmak için üçlü ittifak kurmuştu.

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerde Sadr'ın grubu 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi olmuştu. Ancak İran'a yakın Şii çatı kuruluş ile Sadr arasında hükümetin kurulması konusundaki anlaşmazlıklar sürüyor.

Yaşanan Şii-Şii anlaşmazlığı ülkede siyasi tıkanıklığa ve yeni hükümetin kurulamamasına neden oluyor.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

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