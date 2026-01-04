Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye genelinde 42 bin 143 personelin afet müdahale çalışmalarında görev aldığını ve 3 bin 766 vatandaşın güvenli bölgeye tahliye edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı illerdeki yoğun kar yağışına bağlı yürütülen mücadele kapsamında, 42 bin 143 personelin görev yaptığını ve 3 bin 766 vatandaşın güvenli bölgeye tahliye edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumların, bazı illerde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzlukları gidermeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

İlk andan itibaren merkezde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), illerde ise Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin aktif hale getirildiği bilgisini veren Yerlikaya, AFAD ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlandığını, gelen ihbarlara anında müdahale edildiğini aktardı.

Yoğun kar yağışıyla mücadele kapsamında toplam 42 bin 143 personelin ve 12 bin 277 araç/iş makinesinin görev yaptığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza yönelik olarak, 16 bin 599 soğuk/sıcak içecek, 9 bin 826 adet içme suyu, 25 bin 84 ikram malzemesi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 3 bin 766 vatandaşımız güvenli bölgeye tahliye edildi. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Sahada büyük bir gayret ve özveri ile çalışan AFAD ekiplerimizi ve tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Trump'ın sevinci kursağında kalabilir! Venezuela ordusu harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz

TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz
Yunanistan'da uçuşlar askıya alındı, bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi

Havada büyük kaos yaşanıyor! Bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi
Galatasaray'ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama

Galatasaray için resmi açıklama
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti

Boşanma kararı alan Mali ile Gülseren Ceylan'dan haber var