Hükümet, Gürbülak Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu Düzenledi

Hükümet, Gürbülak Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu Düzenledi
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Ticaret Bakanlığı, Ağrı Gürbülak Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 1 ton 870 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Bu operasyon, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

TİCARET Bakanlığı, Ağrı Gürbülak Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarıya daha imza attı. Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, tek seferde, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. 'Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapma vizyonuyla hareket eden Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında hem beşeri hem de teknik kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor. Uzmanlaşmış personel ve gelişmiş risk analiz sistemleriyle yürütülen hedefleme çalışmaları neticesinde yapılan bu operasyonda yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar 609 milyon Türk lirası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmektedir" denildi.

'UYUŞTURUCU VERİLERİNDE YÜZDE 234 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ'

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 2025 yılı boyunca yürüttüğü başarılı çalışmaların, haziran ayında tarihi bir seviyeye ulaştığı belirtilerek, "Gürbulak'ta gerçekleştirilen son yakalamayla birlikte toplamda 17 ton 144 kilogram uyuşturucu, 19 milyar 911 milyon 394 bin 573 Türk lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu rakamlar, bir önceki döneme göre yüzde 234'lük artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığını gösteriyor. Ticaret Bakanlığı olarak, yasa dışı ticaret süreçlerine geçit vermemeye, kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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