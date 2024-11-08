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Hukuki Boyutlarıyla Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu Başladı

Hukuki Boyutlarıyla Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu Başladı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen sempozyumda, Kıbrıs Türk vakıfları üzerine 18 bilim insanı tarafından sunumlar yapılacak ve uluslararası hukuk ile vakıfların hukuki boyutları ele alınacak.

Hukuki Boyutlarıyla Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu'nun ilk oturumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde başladı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Lefkoşa Program Ofisi iş birliğinde, Gazimağusa Maraş'taki Bilal Ağa Kültür Merkezi'nde ilk oturumu yapılan sempozyuma, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, EVKAF Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan, EVKAF Genel Müdürü Mustafa Tümer, TİKA Kuzey Kıbrıs Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, ASBÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa, ve bazı yetkililer katıldı.

Kıbrıs Türk vakıfları ile ilgili 2 oturumda 18 bilim insanının sunum yapacağı sempozyumda, uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler, vakıf ve İslam hukuku ile vakıflara hukuki hem de disiplinler arası bakış açıları ele alınacak.

Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim, Türk vakıfları konusunu derinlemesine ele almayı hedefleyen bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Vakıf, bir malın hayır maksatları için ebedi olarak ayrılması ve sunulmasıdır." diye konuştu.

Bugün modern devletin yüklendiği kamusal hizmetlerin neredeyse tamamının, Osmanlı Devleti'nde vakıflar eliyle yerine getirildiğine dikkati çeken Serim, vakıf sisteminin yarattığı şuur ve duyarlılığın o dönem Osmanlı medeniyetinin bütün medeniyetlerin üzerinde bir konuma ulaşmasını sağladığını söyledi.

Büyükelçi Serim, vakıfların, milletin huzur ve güvenliğinin de teminatı olduğunu belirterek, Kıbrıs Türkü'nün ruhundaki hayırseverlik ve dayanışma anlayışının en güzel yansıması olan vakıfların, kuruldukları günden bu yana Ada'nın en köklü kuruluşu haline geldiğini ifade etti.

Vakıf kültürünün Osmanlı Devleti ile Kıbrıs'a taşındığını anlatan Serim, "Vakıflar, Kıbrıs'taki Türk varlığının da en somut göstergelerindendir. Bu nitelikleri ile Vakıflar, Kıbrıs Türklerinin haklarının tescilinde ve korunmasında hayati role sahip olmuştur." diye konuştu.

Hukuki Boyutlarıyla Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu'nun ikinci oturumu yarın başkent Lefkoşa'daki tarihi Bedesten'de düzenlenecek.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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