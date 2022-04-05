Hukuki Araştırmalar Derneği'nden Avukatlar Günü açıklaması - Haberler

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Hukuki Araştırmalar Derneği'nden Avukatlar Günü açıklaması

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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Hukuki Araştırmalar Derneği'nden Avukatlar Günü açıklaması

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halit Aydın Kayacan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

İZMİR (AA) - Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halit Aydın Kayacan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

Kayacan, avukatlık mesleğinin adalet hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu bildirdi.

Avukatların mesleki sorunlarına çözüm bulunması ve savunma imkanlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirten Kayacan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Günümüzde genç meslektaşlarımız başta olmak üzere pek çok meslektaşımız çeşitli sorunlarla karşı karşıya, bir var olma mücadelesi vermektedir. Avukatların yaşadığı sorunlar, temsil ettiğimiz vatandaşların sorunu demektir. Asla hafife alınmamalı, ötelenmemelidir. Bu sorunların ivedilikle çözülmesini diliyoruz. Avukatlık mesleğine ve savunmaya gereken önemin verilmesi, adalete olan güveni hiç yadsınamaz bir şekilde artıracaktır."

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Avukatlar Günü, Halit Aydın, Nisan, İzmir, Güncel, Haberler

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