Hukukçular Derneği 2025-2026 Adli Yılı Açılış Programını Düzenledi

Hukukçular Derneği, "2025-2026 Adli Yılı" kapsamında açılış programı düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, program İstanbul'daki genel merkezde yapıldı.

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Mehmet Melih Gülseren, yaptığı konuşmada, yeni adli yılın adalete güvenin arttığı, hukukun üstünlüğünün güçlendiği bir dönem olmasını diledi.

Adalete güvenin ve hukukun üstünlüğünün önemine işaret eden Gülseren, "Ülkemiz, yeni anayasa çalışmaları, 'Terörsüz Türkiye' adımları ve icra-infaz mevzuatı değişiklikleri gibi yoğun bir gündemden geçiyor. Dernek olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Hep birlikte daha adil bir toplum ve bilinçli bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, adaletin yalnızca yargı mensupları için değil, toplumun tüm kesimleri açısından yaşamsal bir unsur olduğunu aktararak, "Yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyorum. Hakim, savcı, avukat ve tüm adli personelin süreci adaletle yürütmesi gerekir. Bunun bir de toplumsal psikoloji boyutu var." diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Hukukçular Derneğinin Türkiye'de sivilleşmenin ve demokratikleşmenin önemli temel taşlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Allah birliğinizi, bütünlüğünüzü ve kardeşliğinizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

"Adli yılımız hayırlı olsun."

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ise adalet kavramının evrensel niteliğine değindi.

Yıldırım, "Adalet, insanlığın varlığıyla birlikte kıyamete kadar tartışılacak bir kavramdır. Bu çerçevede adalet kavramını derinlemesine irdelemek gerekir. Adli yılımız hayırlı olsun." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı da Hukukçular Derneği çatısı altında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Hukuk devletinin itibarını güçlendirmek için gösterdiğiniz dirayet ve sorumluluk için şükranlarımı sunuyorum. Yeni yılın meslektaşlarımıza başarılar getirmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Katılımcıların yeni adli yıla dair görüşlerini paylaştığı programda mesleki dayanışma içinde hukuki reform gündemi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.