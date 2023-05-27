Hukuk öğrencisi Barış Atay'a 'Yargılanacaksın' tweeti atan kişi suç duyurusunda bulundu

İSTANBUL'da hukuk fakültesi son sınıfta eğitim gören Mehmet Rıdvan Tanrıöver (23), İşçi Partisi'nden Antalya'dan milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Barış Atay'a, sosyal medya hesabından 'Yargılanacaksınız' tweeti attı. Atay'ın da sosyal medya hesabından karşılık verdiği Tanrıöver, ailesine ve kendisine tehditler aldığını öne sürerek, 72 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

TBMM'de geçen dönem milletvekili olan Barış Atay, 14 Mayıs seçimlerinde Antalya'dan aday oldu, ancak seçilemedi. İstanbul'da özel bir üniversitenin hukuk fakültesinde son sınıf öğrencisi olan Mehmet Rıdvan Tanrıöver, sosyal medya hesabından tweet atarak, 'Dokunulmazlık zırhın kalktı sevgili Barış. Yargılanacaksın' dedi. Bunun üzerine Atay da Tanrıöver'e 'Kaybetmekten korktuğu için koşa koşa bakan olup, dokunulmazlık alan bakanlarınızdan sandın beni herhalde tırşik' diye cevap verdi. Tanrıöver, Atay'ın tweetinden sonra kendisi ve ailesi hakkında tehdit ve küfürlere maruz kaldığını öne sürerek, 72 sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Tweet'in ardından sosyal medyada hakaretlere maruz kaldığını söyleyen Tanrıöver, 'Adana adliyemizin önünden bir kez daha ifade ediyorum ki; yargılanacaksınız. Başta beni ve ailemi, sevdiklerimi hedef gösteren milletvekili seçilemeyen Barış Atay ve 72 kişi hakkında adli süreci başlattık' dedi. (DHA)