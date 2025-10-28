Haberler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ücret Tarifeleri Resmi Gazete'de Yayımlandı

Güncelleme:
Adalet Bakanlığı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında gider avansı, hakem ve tanık ücret tarifelerini belirleyen düzenlemeleri açıkladı. Davacılar, dava açarken 530 lira gider avansı yatıracak. Hakem ücretleri, anlaşmazlık konusuna göre değişkenlik gösterirken, tanıklık için ödenecek ücretler 130 ila 200 lira arasında olacak.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi uyarınca davacılar, dava açarken mahkeme veznesine 530 lira gider avansı yatıracak. Bu ücret, her türlü tebligat ücreti ile posta ücretleri gibi giderleri kapsayacak.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi uyarınca, tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, konusu 500 bin liraya kadar olan anlaşmazlıklarda tek hakem için yüzde 5, 3 veya daha fazla hakem için ise yüzde 8 oranında ücret ödenecek.

Sonra gelen 500 bin lira için bu ücret tek hakem için yüzde 4, 3 veya daha fazla hakeme ise yüzde 7 olacak. Eğer anlaşmazlık konusu 10 milyon lira ve üzerindeyse tek hakeme yüzde 0,1, 3 veya daha fazla hakeme ise yüzde 0,2 ödeme gerçekleştirilecek.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi uyarınca, tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 130 ila 200 lira arasında ücret ödenecek.

Tanığın, tanıklık için seyahat etmek zorunda kalması durumunda yol giderleri ile tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanacak. Tanıklık nedeniyle ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmayacak.

Haberler.com
