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Hukuk fakültesini bitiren emekli öğretmen 70 yaşında avukat oldu

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Hukuk fakültesini bitiren emekli öğretmen 70 yaşında avukat oldu

Edirne'de öğretmenlikten emekliliği sonrasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren 70 yaşındaki Ahmet Atay yemin ederek avukatlığa başladı.

Edirne'de öğretmenlikten emekliliği sonrasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren 70 yaşındaki Ahmet Atay yemin ederek avukatlığa başladı.

Stajını tamamlayan Atay için Edirne Barosunda yemin töreni düzenlendi.

Atay'ı törende avukat oğlu Uğur Atay, ailesi, yakınları ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Edirne Barosu Başkanı Avukat Tacettin Sivrikaya törende, avukatlık mesleğine başlayan Atay'ın aynı zamanda iyi bir eğitimci olduğunu belirterek, meslektaşına başarılar diledi.

Konuşmanın ardından Atay, meslek yemini etti, cübbesini giydi ve ruhsatını aldı.

"Gençlere tavsiyem yılmasınlar, çok çalışsınlar"

Atay, AA muhabirine 37 yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra emekli olduğunu belirtti.

Avukatlık mesleğine başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Atay, "Oğlum üniversite sınavına hazırlanıyordu. Ben de onu motive etmek için sınava girdim. Hukuk fakültesini kazandım. Oğlum da avukat oldu. Okumanın yaşı yoktur. Gençlere tavsiyem yılmasınlar, çok çalışsınlar, bizleri örnek alsınlar. Kesinlikle mücadeleyi bırakmasınlar" dedi.

Ahmet Atay, avukatların erdemli, dürüst ve vicdan sahibi olmasının adaletin işlemesindeki temel faktörlerden olduğunu sözlerine ekledi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Ahmet Atay Edirne Güncel Haberler

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