Huizhou Mürekkep Çubukları ile Üretilen Eserlerin Görüntüleri

Huizhou mürekkep çubukları ile üretilen eserlerin çeşitli görüntüleri

Çinli zanaatkarlar, "Çin çalışmalarının dört hazinesi" arasında yer alan mürekkep çubukları ile muhteşem sanat eserleri üretiyor. Huizhou mürekkep çubukları bu antik sanatın en iyi örneklerini oluşturuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Huizhou'dan bildiriyor. (XHTV)