Huizhou Mürekkep Çubukları ile Üretilen Eserlerin Görüntüleri
Çinli zanaatkarlar, Huizhou mürekkep çubukları kullanarak muhteşem sanat eserleri üretiyor. Bu antik sanatın en iyi örnekleri Huizhou'da ortaya çıkıyor.
Huizhou mürekkep çubukları ile üretilen eserlerin çeşitli görüntüleri
Çinli zanaatkarlar, "Çin çalışmalarının dört hazinesi" arasında yer alan mürekkep çubukları ile muhteşem sanat eserleri üretiyor. Huizhou mürekkep çubukları bu antik sanatın en iyi örneklerini oluşturuyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Huizhou'dan bildiriyor. (XHTV)