Hui'an Taş Oymacılığı Sanatından Görüntüler

Taş oymacılığı sanatından çeşitli görüntüler

1.000 yıldan uzun bir geçmişe sahip Hui'an taş oymacılığı, 2006 yılında somut olmayan ulusal kültürel miras listesine alındı. Büyüleyici eserler veren bu sanatın kökeni, Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Hui'an ilçesine dayanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fujian'dan bildiriyor.(XHTV)