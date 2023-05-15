Hugo Boss Ceo'su: Çin, Moda ve Teknoloji Trendlerini Belirleyen Ülke Haline Geldi

Martina Fuchs CENEVRE, 15 Mayıs (Xinhua) -- Küresel moda ve yaşam tarzı öncülerinden Hugo Boss'un CEO'su Daniel Grieder, Çin'in dünyadaki yeni moda ve teknoloji trendlerini belirleyen ülke haline geldiğini söyledi.

Martina Fuchs

CENEVRE, 15 Mayıs (Xinhua) -- Küresel moda ve yaşam tarzı öncülerinden Hugo Boss'un CEO'su Daniel Grieder, Çin'in dünyadaki yeni moda ve teknoloji trendlerini belirleyen ülke haline geldiğini söyledi.

Grieder yakın zamanda Xinhua'ya verdiği röportajda, "Çin halkı her zaman yeniliği keşfetmeye açık ve bir markadan sadece kaliteli ürünler değil, aynı zamanda en trend ürünlerimizin sunduğu gibi kaliteli tüketim deneyimi de bekliyor" dedi.

Dünya çapında yaklaşık 17.000 çalışana sahip Hugo Boss'un merkezi, Almanya'nın Metzingen kentinde bulunuyor. Şirket, kadın ve erkek giyim ürünleri, ayakkabı ve aksesuarlar üretiyor. Grieder 2021'in Haziran ayından bu yana şirketin CEO'su olarak görev yapıyor.

Çin halkının dijitale ve teknolojiye çok düşkün olduğunu belirten Grieder, "Bazen Avrupa'da yayılmadan önce Çin'de deneyimleyebileceğimiz pek çok trend karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Grieder, "Çin halkı yeniliğe çok açık, mağazalarda ve tabii ki internette yeni deneyimler talep ediyor" dedi.

Markanın Çin'deki performansından çok memnun olduğunu kaydeden Grieder, Çin'de artan tüketim gücünün etkisiyle şirketin daha fazla mağaza ve alt marka açmayı da planladığını söyledi.

Grieder, "Çin'de halihazırda 65 şehirde 200'den fazla satış noktamız var. Çok güçlü bir ekiple çok güçlü bir konumdayız. Daha fazla mağaza açmak ve aynı zamanda yeni alt markaları başlatmak için pek çok fırsat görüyoruz" diye konuştu.

Hugo Boss bu ayın başlarında, ilk çeyrekte kura göre ayarlanmış grup satışlarının yüzde 25 artışla 968 milyon euroya (1 milyar ABD doları) yükseldiğini bildirdi. Şirket ayrıca 2023'te grup satışlarının yüzde 10 artışla yaklaşık 4 milyar euroya yükselmesinin beklendiğini de kaydetti.

"Çin'deki işlerimiz yüzde 25'lik bir artışla çok güçlü bir performans gösterdi" diyen Grieder, Çin'in yüksek tüketici talebinden kaynaklanan olumlu bir ivme içinde olduğunu vurgulayarak, "Çin'de iyi ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.