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Hudutlarda Yakalanan 12 Kişi: 7 FETÖ, 2 PKK/PYD-YPG Üyesi

Hudutlarda Yakalanan 12 Kişi: 7 FETÖ, 2 PKK/PYD-YPG Üyesi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yolla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalananlardan 7'sinin FETÖ, 2'sinin ise PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si FETÖ, 2'si PKK/PYD– Ypg terör örgütü üyesi 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 2'sinin PKK/PYD–YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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