Hudut Kartalları, terör örgütü mensubu 6 şahsı yakaladı

Edirne'den Yunanistan'a, Yunanistan'dan da Türkiye'ye girmeye çalışan toplam 6 şahıs, Hudut Kartalları tarafından yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, yakalanan şahısların terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

Edirne'den Yunanistan'a, Yunanistan'dan da Türkiye'ye girmeye çalışan toplam 6 şahıs, Hudut Kartalları tarafından yakaladı. Milli Savunma Bakanlığı, yakalanan şahısların terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ ve 3'ünün PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi. - EDİRNE