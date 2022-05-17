Edirne ve Van'da 54 kilo esrar ele geçirildi - Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerince 15 kilo 640 gram, Van Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince 39 kilo 287 gram olmak üzere toplam 54 kilo 927 gram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız; Edirne hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 1 çuval içerisinde 15 kilo 640 gram esrar ele geçirdi. Van hudut hattında, İl Jandarma Komutanlığı ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda ise 2 çuval ve 2 el çantası içerisinde 39 bin 287 gram esrar ele geçirildi" denildi.