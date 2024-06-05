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HUDER İzmir Şubesi'nden kira tespit ve uyarlama davaları eğitimi

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Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 'Kira Tespit ve Uyarlama Davaları Eğitim' semineri başladı. Seminerde kira uyuşmazlıklarıyla ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılıyor.

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "Kira Tespit ve Uyarlama Davaları Eğitim" semineri başladı.

İzmir Bölge Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan HUDER Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Şube Başkanı Halit Aydın Kayacan, son yıllarda çeşitli nedenlerle yükselen kiraların mülk sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdiğini belirtti.

Bu anlamda avukatların son dönemde ofislerine en çok gelen dosya tipinin kira uyuşmazlıkları olduğunu aktaran Kayacan, bundan dolayı söz konusu seminerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Kayacan iki oturum olacak şekilde planladıkları eğitim seminerinde kira uyuşmazlıklarına hem akademik hem avukat gözüyle hem de kürsünün arkasında bulunan hakimin bakış açısı ile yaklaştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kira tespit ve uyarlama hususunda kanun-içtihat ne der, avukata uyuşmazlıklar ne şekilde gelir ve nasıl yöntemler uygulanır, hakimler önüne gelen uyuşmazlığı çözüme kavuştururken nelere dikkat eder şeklinde üçlü bir bakış açısı sunmanın meslektaşlarımız için de verimli olacağını düşünüyoruz. Zira umut ediyorum ki burada bulunan meslektaşlarımız 2 oturuma da tam zamanlı katıldığında kira tespit ve uyarlama davalarında çok yönlü bilgi, donanım ve tecrübeye kavuşacak, bundan sonra önüne gelen kira uyuşmazlıklarının çözümünü ivedilikle gerçekleştirebilecektir."

Seminerin bugünkü bölümünde kira tespit davalarıyla ilgili uzmanlarca sunumlar yapıldı. Program yarın gerçekleştirilecek uygulama davaları bölümüyle sona erecek.

Programa İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı İdris Kizir ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Refik Korkusuz ile hukukçular katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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