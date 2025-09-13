HÜDA PAR "Toplumsal Mutabakat Arayışı ve Yeni Anayasa" konulu çalıştay düzenledi

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığınca, İstanbul'da "Toplumsal Mutabakat Arayışı ve Yeni Anayasa" konulu çalıştay düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, milletin, memleketin en önemli ihtiyaçlarından biri olan yeni anayasayı konuşmak, tartışmak için toplandıklarını söyledi.

Yapıldığı günden çok kısa bir süre sonra tartışılmaya başlanan ama 43 yıldır yürürlükte olan darbe anayasasından hemen herkesin şikayetçi olduğunu belirten Yapıcıoğlu, darbecilerin yargılandığını, mahkum olduğunu, rütbelerinin söküldüğünü ve yaptıkları işin suç olduğunun mahkeme kararıyla tescil edildiğini ama onların eseri anayasanın hala durduğunu ifade etti.

Türkiye'nin anayasa tarihine bakıldığında 1921 Anayasası hariç yapılan bütün anayasaların olağanüstü dönemlerde ya da darbeciler tarafından yapıldığını dile getiren Yapıcıoğlu, halkın inancı ve değerleriyle barışık bir anayasanın bugüne kadar tam anlamıyla olmadığının altını çizdi.

Yapıcıoğlu, anayasanın toplumun talep ve ihtiyaçlarına cevap olacak şekilde kaleme alınması, toplumla, toplumun değerleriyle çatışmaması gerektiğini, Türkiye'nin en büyük sorununun bu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada ülkemizin hem yönetim sisteminde hem de toplumsal hayatında ortaya çıkan ihtiyaçlar, özgürlükçü, katılımcı, insan onurunu esas alan, evrensel hukuk normlarıyla ve milletimizin inancıyla uyumlu bir anayasanın yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla bugün ihtiyacımız olan şey sadece adı değil, gerçekten yeni olan bir anayasadır. Bugün ihtiyacımız olan şey iskeletiyle, ruhuyla, sözüyle, üslubuyla da tamamen yeni ve yerli bir anayasadır.

Bu anayasa özgürlükçü olmalı, halkın inancı ve değerleriyle uyumlu olmalı, tek tipçi ve dayatmacı ögelerden bütünüyle arındırılmış olmalı. Hiçbir ideolojiyi dayatmamalı. Tek ideolojisi olacaksa eğer adalet olmalı, adaleti yüceltmeli, hukukun üstünlüğünü sağlamalı. Devleti değil, milleti öncelemeli ve merkeze almalı. Gelecek nesillerin iradesine ipotek koymayan bir anayasa olmalı. Böyle bir anayasayı yapmak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem yetkisi dahilindedir hem de daha fazla taşıyamayacağı tarihsel bir sorumluluktur."

"Yeni anayasa tartışmasının kıymetli olduğu kanaatindeyim"

Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da anayasa tartışmalarının Türkiye'yi hukukun üstünlüğü, özgürlükler konusunda her zaman daha iyi yere taşıdığı kanaatinde olduğunu ifade etti.

Anayasayla ilgili geçmiş dönemde yapılan çalışmalardan bahseden Şentop, "Türkiye'de hala anayasanın tartışılıyor olmasının bazı temel sebepleri var. Siyasi gelenekler, kamu gelenekleri çok önemlidir, kıymetlidir. Bunları yok ettiğinizde yeni bir şey kurmanız çok zordur ama esas sorunumuz anayasada değil, onun ötesinde hukukla, hukukun üstünlüğüyle, hukuk kültürüyle ilgili çok daha temel bir sorunumuz var. Onun için kuralları değiştirmek, yeni kanunlar, anayasalar yapmak tam manada sorunlarımızı çözmeyecektir ama şüphesiz bu yolda bir adım olarak yeni anayasa tartışmasının kıymetli olduğu kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni anayasa çalışmalarında takip edilmesi gereken yol haritası ele alınacak

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanı İshak Sağlam, Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş ile Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya da birer selamlama konuşması yaptı.

Açılışın ardından yeni anayasa çalışmalarında takip edilmesi gereken yol haritası, dikkat edilmesi gereken hususlar ve toplumun beklentilerine ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı çalıştay, 3 oturumda gerçekleştirilecek.

Dr. Hüseyin Sudan'ın moderatörlüğünde yapılacak ilk panelde Prof. Dr. Abdurrahman Eren, "Türkiye'nin Anayasa Yapım Deneyimi Işığında Yeni Anayasa Yapımında Yetki ve Yöntem Sorunu", Prof. Dr. Emir Kaya, "Devlet Nedir? Ne İçindir?" ve avukat Ahmet Sait Öner de "Nasıl Bir Anayasa? Manifesto Temsil Özgünlük" başlığıyla sunumlarını paylaşacak.

Moderatörlüğünü Muharrem Coşkun'un üstlendiği çalıştayın ikinci oturumunda Prof. Dr. Saadet Köse "Aile ve Fıtratın Korunması", avukat Kaya Kartal "Etnik Kimlikler ve Anayasal Düzen: İlkeler ve Yaklaşımlar", Hamza Türkmen "İdeoloji Dayatmayan Kuşatıcı Bir Anayasa Mümkün mü?", Prof. Dr. Abdulmuttalib Arpa "İnanç Temelli İktisadi Faaliyet Hakkı" başlıklı konuşma yapacak.

Avukat İlhami Sayan'ın moderatörlüğünde yapılacak üçüncü oturumda ise "Kültürel Haklar ve Kültürel Hakların Korunması" başlığıyla Prof. Dr. Yasin Aktay, "Eğitimin Yeniden Yapılandırılması: Süreklilik, Değişim, İhtiyaç ve Beklentiler" başlığıyla Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik, "Kişisel Veriler ve Mahremiyetin Korunması" başlığıyla da Dr. Adnan Akalın birer sunum gerçekleştirecek.

Çalıştay, sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.