HÜDA PAR'ın 5. Olağan Büyük Kongresi 7 Temmuz'da yapılacak
HÜDA PAR'ın 5. Olağan Büyük Kongresi, 7 Temmuz'da saat 11.00'de Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) 5. Olağan Büyük Kongresi, 7 Temmuz'da yapılacak.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun başkanlığındaki Genel İdare Kurulu toplantısında, partinin kongresinin tarihi, yeri ve gündemi hakkında karar alındığı belirtildi.
HÜDA PAR 5. Olağan Büyük Kongresinin, 7 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde toplanacağı bildirilen açıklamada, salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantının 21 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.