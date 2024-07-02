HÜDA PAR İl Sekreteri'nin Katil Zanlısı Duruşmada Beraatini İstedi

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na 22 Temmuz 2023'te giren Ali Sever, bıçakla HÜDA PAR İl Sekreteri Sacit Pişgin'i öldürdü, İl Başkanı Salih Demir'i de yaraladı. Olay yerinde yakalanıp, tutuklanan Ali Sever hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'Nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sever'in yargılanmasına devam edildi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Sever, duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık Sever, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Olay günü, olay yerinde bulunmuyordum. Başka bir yerdeydim. Beraatimi istiyorum" dedi. Müşteki avukatları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Sever'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı sanığın akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi'nden gelecek raporun beklenilmesi ve eksikliklerin tamamlanması için erteledi.