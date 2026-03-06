Haberler

Hüda Par Heyetinden, İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne Taziye Ziyareti

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, İran İslam İnkılabı Rehberi Seyyid Ali Hamaney'in şehadeti nedeniyle İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye taziye ziyaretinde bulundu.

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam ve beraberindeki heyet, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye taziye ziyaretinde bulundu.

HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkan Vekilimiz İshak Sağlam, Genel Sekreterimiz Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin İmir, İran İslam İnkılabı Rehberi Seyyid Ali Hamaney'in şehadeti dolayısıyla İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye taziye ziyaretinde bulundu, taziye defterini imzaladı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA
