HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Taziye Ziyaretinde Bulundu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçen pazartesi günü hayatını kaybeden Hasan Kılıç için İsmailağa Cemaati'ne ve aynı gün vefat eden Yemenli alim Abdülmecid ez-Zindani'nin dava arkadaşlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcıları Abdullah Aslan, Mehmet Eşin ve Mahmut Şahin, Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik ile Fatih'teki İsmailağa Vakfı'nda yapılan taziyeye katıldı.

Burada İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Ahmet Fikri Doğan'ı ziyaret eden Yapıcıoğlu, daha sonra merhum Kılıç'ın çocuklarından Hüsnü ve Abdullah Kılıç ile görüşüp taziye dileklerini ileterek, dua okudu.

Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet ardından Hasan Kılıç ile aynı gün hayatını kaybeden Yemenli alim Abdülmecid ez-Zindani için Başakşehir'de yapılan taziyeye katılarak Zindani'nin ailesine ve dava arkadaşlarına taziyelerini sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapıcıoğlu, "alimin ölümünün alemin ölümü" gibi olduğunu ve ulema içerisinde çok değerli bir alimi kaybettiklerini kaydetti.

Böyle alimlerin ilminden dünyanın neresinde olursa olsun bütün İslam ümmetinin istifade edeceğini belirtenYapıcıoğlu, "Ulema enbiyanın varisidir. Varis olan alimlerden birisini kaybettik. Allahutaala bizleri alimsiz, amelsiz ve ihlassız bırakmasın. Merhum Zindani'yi ilmiyle amil, muhlis bir alim olarak bildik. Allahutaala hüsnü şehadetini kabul eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

Muhlis alimlerin yol göstericiliğinde, içerisinde bulunulan acıklı durumdan kurtulabileceğini aktaran Yapıcıoğlu, bu konuda ulemaya çok büyük sorumluluk yüklendiğini, Gazze'de şahit olunan manzaranın da aynı zamanda ulemaya daha çok vazifeler düşürdüğünü ifade etti.

Zekeriya Yapıcıoğlu, "Alimlerimiz ve idarecilerimiz kendi aralarında Gazze'nin durumundan bir ders çıkartıp ümmetin niçin vahdete ermediği konusunda kafa yorup, inşallah ümmetin ittihadına ve vahdetine giden yolları açmak için gayet içerisinde olurlarsa, bir araya gelirlerse inşallah ümmetin vahdeti de arkasından gelecektir." ifadelerini kullandı.