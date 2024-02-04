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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve buna bağlı olarak her geçen gün kötüye giden insani şartlar ele alındı. Haniye, Gazze'nin direnmeye devam ettiğini belirterek, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, yaralıların tedavilerinin sağlanması, Gazze için düzenlenen kitlesel destek etkinliklerinin ve küresel çaptaki boykotun devam ettirilmesinin önemini vurguladı. Haniye'ye desteklerini ifade eden Yapıcıoğlu ise Gazze için ellerinden gelen her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi.

HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve buna bağlı olarak her geçen gün kötüye giden insani şartlar ele alındı.

Haniye, Gazze'nin direnmeye devam ettiğini belirterek, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, yaralıların tedavilerinin sağlanması, Gazze için düzenlenen kitlesel destek etkinliklerinin ve küresel çaptaki boykotun devam ettirilmesinin önemini vurguladı.

Haniye'ye desteklerini ifade eden Yapıcıoğlu ise Gazze için ellerinden gelen her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Zekeriya Yapıcıoğlu İsrail Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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