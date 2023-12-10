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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Gazze'de Bir Avuç Mücahit İşgalcilere Karşı Savaş Veriyor

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul 4. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekerek, bir avuç mücahitin 75 yıldır işgal altında olan topraklara karşı savaş verdiğini belirtti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, " Gazze'den bir avuç mücahit, 75 yıldır o toprakları işgal edilmiş, bir terör çetesine karşı savaş veriyor." dedi.

Partisinin Göztepe Spor Komplesi'nde düzenlediği İstanbul 4. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Yapıcıoğlu, bir hafta sonra partilerinin kuruluşunun 11. yıl dönümü olacağını söyledi.

10 yıl önce yola çıktıklarını, "dürüst siyaset" sloganını benimsediklerini belirten Yapıcıoğlu, "İnandık ki, merkezinde insan ve insanlık olmayan siyasetin insanlığa vereceği bir şey yoktur." ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılara değinen Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"65 gündür Gazze'de yatıp Gazze'de kalkıyoruz. Orada bir zulüm, katliam var. 49 gün aralıksız bombardımanın ardından 49. gün belki zalimler biraz daha toparlanmak için ve dünyanın baskısını bir nebze hafifletmek için ateşkes ilan etti. Bir haftalık aradan sonra kaldığı yerden daha da aşırı şekilde saldırılar devam etti. Gazze'de iki savaş var, biri meydanda, birisi medyada. Gazze'den bir avuç mücahit, 75 yıldır o toprakları işgal edilmiş, bir terör çetesine karşı savaş veriyor. Ama elinde silah bulunan ve topraklarını savunmak için canını dişine takan o mücahitlere karşı savaşmaya cesaretleri yok siyonistlerin. Onlar savaşamadığı için, savunmasız, silahsız kadınları ve çocukları katlederek Gazze halkından intikam alıyorlar."

Kaynak: AA / Güncel

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