HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Diyarbakır'da konuştu Açıklaması - Haberler

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HDP ile ittifak yapmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Yapıcıoğlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığında siyasetçi Mesut Tek ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, siyasetin sorunlara çözüm bulma sanatı olduğu söyledi. Sorunlara da mutlaka meşru zeminde kalınarak çözüm aranması gerektiğinin altını çizen Yapıcıoğlu, "Sadece sorunların büyümesinden beslenenler ve kendi siyasi ikbalini düşünüp ortaya çözüm koymayanlar çözümsüzlüğe oynuyorlar. Onlar bizim gündemimizde değil. Onlar kendi sokuldukları yolda belki onun doğru olduğunu düşünüyorlar ama o yolun sonu yoktur." diye konuştu.

Ülkenin sorunları bulunduğunu ve bunların mutlaka çözülmesi gerektiğini dile getiren Yapıcıoğlu, "Ülkenin en acil, yakıcı ve mutlaka çözülmesi gereken sorunlarından birisi de Kürt meselesidir. Bu meselenin bir an önce adalet temelinde çözülmesi gerekiyor. Bunun çözümü için de meşru talepler hiçbir şarta bağlanmaksızın ve ertelenmeksizin karşılanmalıdır. Temel haklar herhangi bir şekilde pazarlık konusu yapılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu Türkiye'nin bir anayasa değişikliğine ihtiyacı olduğunu belirterek "Türkiye halen 12 Eylül askeri cuntasının anayasası ile yönetiliyor. Uzun süredir bu ayıp yaşanılıyor. Artık bu ayıptan kurtulmak gerekir." diye konuştu.

Bir gazetecinin "HDP ile ittifak yapmalarının mümkün olup olmadığı" yönündeki sorusu üzerine Yapıcıoğlu da Kürtçe şunları kaydetti:

"Kanaatimce HDP bu konuda irade sahibi değildir, kendi iradesi yoktur. Bundan dolayı HDP hangi parti ile ittifak yaparsa yapsın inanıyorum ki bu ittifak uzun soluklu olmayacaktır. 2018 seçimlerinde onlarla hareket eden kişi ve kurumlar bir hafta içerisinde HDP'nin tavrının nasıl değiştiğini gördüler. Kendi iradesi olmadığından dolayı HDP ile ittifak yapmamız mümkün değildir. Bugün o zemin yoktur. Diğer taraftan öbür partilerle bir ittifakın olması ihtimali de vardır. Bu mümkündür, birbirimizi ziyaret edeceğiz. Diğer partilerle bir ittifak olabilir ancak HDP ile zor görünüyor."