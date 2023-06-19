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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan İstanbul'da STK ziyaretleri

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan İstanbul'da STK ziyaretleri

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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Yapıcıoğlu, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerden önceki ziyaretlerini seçimden sonra da sürdürüyor.

Bu kapsamda Beyoğlu'ndaki Erzurumlular Eğitim ve Kültür Vakfını ziyaret eden Yapıcıoğlu'na HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin, İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik ve bazı partililer de eşlik etti.

Vakfın Mütevelli Heyet Başkanı Hayrettin Karaduran ile bir araya gelen Yapıcıoğlu, sohbette gündemdeki konuları ele aldı.

Yapıcıoğlu, halkın sorunlarının çözüme kavuşturulması için çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Esenyurt'ta bulunan Eğitim Bir-Sen 5 No'lu Şube Başkanı Yusuf Sabaz'ı da ziyaret eden Yapıcıoğlu, eğitimcilerle görüştü. Trabzonsporlu bazı gençler Yapıcıoğlu'na forma hediye etti.

Yapıcıoğlu, daha sonra Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir hastayı ziyaret etti.

İstanbul'dan milletvekili seçilen Yapıcıoğlu'nun kentteki ziyaretlerine devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

Zekeriya Yapıcıoğlu 14 Mayıs İstanbul Güncel Haberler

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