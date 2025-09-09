HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan İsrail'e Sert Tepki

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Yalnızca güçten anlayan ve ateşkes müzakerelerini bir oyalama taktiği olarak kullanan Siyonist işgal rejimi, güç kullanılarak ya da güç tehdidiyle durdurulmadığı takdirde, bütün bölgeyi ateşe sürükleyecektir" dedi.

Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in Doha saldırısına tepki gösterdi. Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Siyonist terör rejiminin, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetliyorum. Hamas müzakere heyetinin hedef alınması ve saldırının, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar'da gerçekleşmiş olması, bu terör rejiminin hiçbir insani, hukuki ve diplomatik ölçü tanımadığını bir kez daha göstermiştir.

Yalnızca güçten anlayan ve ateşkes müzakerelerini bir oyalama taktiği olarak kullanan Siyonist işgal rejimi, güç kullanılarak ya da güç tehdidiyle durdurulmadığı takdirde, bütün bölgeyi ateşe sürükleyecektir. Unutulmamalıdır ki siyonist işgal rejimi, bölge barışı önündeki en büyük engel ve küresel barışa yönelmiş en büyük tehdittir. İnsanlıktan, haktan ve adaletten yana olanlar birlik olmalı ve bu tehdit mutlaka bertaraf edilmelidir."