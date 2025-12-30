Haberler

Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'a Ziyaret

Güncelleme:
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde muvaffakiyetler diledi.

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Safi Arpaguş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu ve yeni görevinde muvaffakiyetler diledi." denildi.

