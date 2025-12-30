Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'a Ziyaret

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

