HÜDA PAR GENEL BAŞKANI YAPICIOĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, asgari ücretle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "İşçinin bakmakla yükümlü olduğu ailesinin de tanıma dahil edilmesi gerekir. Fakat bu tanıma göre bile asgari ücret yetersiz kalmaktadır" dedi.

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, asgari ücretle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "İşçinin bakmakla yükümlü olduğu ailesinin de tanıma dahil edilmesi gerekir. Fakat bu tanıma göre bile asgari ücret yetersiz kalmaktadır" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin kuruluşunun 10'uncu yıl dönümü nedeniyle Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. Burada konuşan Yapıcıoğlu, asgari ücretin belirlenmesinde işçinin bakmakla yükümlü olduğu ailesinin de dahil edilmesinin gerektiğini savunarak, " Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın üçüncü ve muhtemelen son toplantısını yapacak. Telaffuz edilen rakamların geçinmek için yeterli olmadığını herkes biliyor. Yıllardır asgari ücretin tanımının değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Mevcut tanıma göre asgari ücret işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. İşçinin bakmakla yükümlü olduğu ailesinin de tanıma dahil edilmesi gerekir. Fakat bu tanıma göre bile asgari ücret yetersiz kalmaktadır. Bir kişinin yaşam maliyeti olarak tarif edilen miktar bile aylık 10 bin TL civarındadır. O da şimdilik" diye konuştu.

'KENDİ İÇİNİZDEKİ MESELELERİ HALLETMEDEN DIŞARIDA ETKİLİ OLAMAZSINIZ?

İçerideki sorunları halletmeden dışarıda etkili olunamayacağını ifade eden Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Mesela memleketin en temel meselelerinden biri olan 'Kürt meselesi'nin çözümü konusunda da sesimize kulak verin. Çözüm, adaleti yeniden tesis etmektir. Huzuru temin etmek istiyorsanız, adaleti yeniden tesis etmek zorundasınız. Kendinize istediğinizi, kardeşim dediklerinize de isteyeceksiniz. Meşru hakları hiçbir pazarlığa girişmeden iade edeceksiniz. Kardeşliğin bir hukuku vardır ve o hukuku yerine getirin. Kendi içinizdeki meselelerinizi halletmeden dışarıda etkili de olamazsınız, dış müdahalelere de açık hale gelirsiniz." (DHA)