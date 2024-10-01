HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Anayasa Eleştirisi

(TBMM) - HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Anayasa'nın değiştirilemez maddeleri olmaması gerektiğini" savunarak, "Ben şunu söylüyorum: Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğuna dair hüküm değiştirilemez olsun ama bugün siz o Anayasa'nın ilk 4 maddesinin her bir harfine kutsiyet tanırsanız, bugün için belki değiştirme ihtiyacı olmayabilir ama 50 sene sonra gelecek nesillerin bunu değiştirmek istemeyeceğini kim iddia edebilir" dedi.

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyona katılan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anayasa'nın ilk 4 maddesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Anayasa'nın değiştirilemez maddeleri olmaması gerektiğini" savunan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Anayasa'nın darbe anayasası olduğunu ve mutlaka değişmesi gerektiğini söyledim. 21 defa irili ufaklı değişiklik yapılmış. Şu anda ne diyor sayın Meclis Başkanımız, sayın Cumhurbaşkanımız? 'Bu Anayasa'ya sinmiş olan darbeci ruhu, satır aralarına işlemiş olan darbeci ruhu ayıklamamız lazım.' Demek ki bu değişiklik, bu Anayasa'yı darbe anayasası olmaktan çıkaramadı. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Birileri diyor ki 'Siz görüşlerinizi söylemeyin, susun.' Peki, o zaman şunu soralım: Ben parlamenterim; Anayasa'yı yapma hakkım münhasıran, kanun çıkarma hakkı münhasıran parlamentoya aittir. Ben de bu parlamentonun bir üyesiyim, aynı zamanda hukukçuyum. Her bir Anayasa, tabi olan bir kanundur ama diğer kanunlardan özelliği nedir? Üst normdur ve değiştirilmesi biraz daha zordur.

"Siz 'değiştirilemez' deseniz, darbeciler geldi, değiştirdi"

Bir anayasayı değiştiren bir kanunu yapma hakkına sahip parlamentonun bir üyesi, kanunun nasıl olması gerektiğini söyleyemeyecekse kim söyleyecek? Ben fikrimi söyledim; görüşlerimizi kimseye dayatmıyoruz ama fikrimizin tartışılmasını istiyorum. Bunlar daha önce çok tartışıldı. Bu Meclis'e başkanlık eden sayın İsmail Kahraman, sayın Bülent Arınç, sayın Cemil Çiçek bu konularda bizim söylediğimize benzer şeyler söylediler. Anayasa'nın değiştirilemez maddeleri olmamalı. Ben şunu söylüyorum: Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğuna dair hüküm değiştirilemez olsun ama bugün siz o Anayasa'nın ilk 4 maddesinin her bir harfine kutsiyet tanırsanız, bugün için belki değiştirme ihtiyacı olmayabilir ama 50 sene sonra gelecek nesillerin bunu değiştirmek istemeyeceğini kim iddia edebilir? Siyasi tarihlerde, anayasalarda değiştirilemez, katı, donuk maddelerin olduğu memleketlerde o maddeler değişmiş mi, kalmış mı? Siz 'değiştirilemez' deseniz, darbeciler geldi, değiştirdi. Şimdi ne diyorlar? 'Değiştirebilmek için asli kurucu iktidar olmak gerekiyor.' Ne demek asli kurucu iktidar? ya savaş olacak, Allah korusun, ya da darbe olacak; 'o zaman yeni bir anayasa yapabilirsiniz, yoksa yapamazsınız.' Bizim kanunlarımıza göre darbe yapmak suç; kanunlara göre en ağır cezayı gerektiren bir suçu işleyenler Anayasa'yı değiştirebilecek ama Anayasa'ya göre Anayasa'yı değiştirme hakkına sahip insanlar, anayasa değişikliği ile ilgili bir şey söylediğinde bu da anayasal suç olacak. Bunun akıl alır bir tarafı yok."