HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan parti gönüllüsü Mehmet Karaaslan'ın ailesini ziyaret etti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan parti gönüllüsü Mehmet Karaaslan'ın ailesini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Yapıcıoğlu, beraberindeki heyetle şehidin eşi Sevda, kızı Gizem ve oğlu Yusuf Karaaslan ile görüştü.

Eşinin hayattayken şehit olacağına dair rüyalar gördüğünü ve şehadetinin kendisine malum olduğunu belirten Sevda Karaaslan, cesur ve fedakar bir insan olduğunu anlattı.

Görüşmede, şehidin kızı Gizem Karaaslan'ın babasına ithafen yazdığı şiiri okuyan Yapıcıoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Karaaslan, babasının kendisine verdiği tüm tavsiyeleri yerine getirmeye çalışacağını ve ona layık olmak için gayret ettiğini ifade etti.