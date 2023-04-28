HÜDA PAR GENEL BAŞKANI YAPICIOĞLU: MEMLEKET, CHP ZİHNİYETİNE TESLİM EDİLMEMELİ

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Memleket, CHP zihniyetine teslim edilmemelidir. Neden edilmemelidir? Çünkü memleketin en ciddi, en köklü, en can yakıcı sorunları bu zihniyetin ürünüdür. Bu sorunları oluşturan zihniyet, sorunları çözemez diye düşünüyoruz" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Batman'ın Beşiri ilçesinde kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya ayrıca Batman AK Parti 2'nci sıra adayı Serkan Ramanlı, Beşiri Belediye Başkanı Sait Karabulut, HÜDA-PAR İl Başkanı Davut Şahin ile partililer katıldı. Burada konuşan Yapıcıoğlu, seçimi ilk turda bitireceklerini belirterek, "Bugün memleketimiz Batman'a geldik. Tabii ki öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek için ve inşallah Cumhurbaşkanlığı seçimini 1'inci turda bitirmek için burada bazı temaslarımız olacak. İlk olarak Beşiri ilçemizdeki muhtarlarımızla ve bazı kanaat önderlerimizle, belediye başkanımızla bir araya geldik. Bütün kardeşlerimize, bütün hemşerilerimize, bütün vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz; ikinci yüzyılda bir yol kazası yaşamamak ve hep birlikte memleketimizi daha ileri bir noktaya taşımak ve milletimizin şu ana kadar çözülemeyen sorunlarını da hızlı bir şekilde çözmek ve daha müreffeh bir toplum oluşturmak için el birliğiyle çalışacağız ve bir yol kazası yaşamamak adına seçim gününe kadar çalışmalarımızı hızlandıracağız" dedi.

'ERDOĞAN'IN 2'NCİ DÖNEMİNİ TAMAMLAMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 2'nci dönemini tamamlamasının önemli olduğunu anlatan Yapıcıoğlu, "Memleket, CHP zihniyetine teslim edilmemelidir. Neden edilmemelidir? Çünkü memleketin en ciddi, en köklü, en can yakıcı sorunları bu zihniyetin ürünüdür. Bu sorunları oluşturan zihniyet, sorunları çözemez diye düşünüyoruz. Bu zihniyetin oluşturduğu sorunların çözümü noktasında çok güçlü ve cesur adımlar atan Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ya da halk arasında söylenen adıyla, başkanlık sisteminde 2'nci dönemini tamamlaması çok çok önemlidir. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız ve seçimi ilk turda bitireceğiz. Batman'daki milletvekili seçimlerinde de en az 5'in 3'ünü almak. İnşallah bu konuda da çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Bütün Batmanlı hemşehrilerime, kardeşlerime, gevşememelerini, seçim gününe kadar çalışmaları devam ettirmeleri ve inşallah 15 Mayıs'ı bir bayram havasında kutlamak için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koymalarını istirham ediyorum. İnşallah başaracağız. Başarmak için önce inanmak lazım, başaracağımıza inanıyoruz, inşallah başarırız" diye konuştu. (DHA)